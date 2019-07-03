برعاية “صحيفة الخليج” أدبي أبها وأمانة عسير تجمعان الشعر والنثر في أمسية نسائية إبداعية

ابها

تستمر الفعاليات والبرامج الثقافية التي ينظمها نادي أبها الأدبي ضمن أنشطته الصيفية حيث أقيمت مساء الثلاثاء الـ29 من شوال الجاري أمسية ثقافية إبداعية جمعت بين النثر والشعر وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة عسير على مسرح الأمانة.

واحتضنت الأمسية كلا من أ.نوال طالع وأ.تغريد العلكمي في مجال السرد وأ.زهرة ال ظافر ود.لينة عسيري في مجال الشعر فيما أدارتها الإعلامية نورة مروعي .

واستمرت الأمسية لمدة ساعتين قدمت فيها المشاركات عدد من النصوص الإبداعية التي نالت استحسان الحضور.

فيما أتيحت الفرصة بعد ذلك للجمهور لطرح الأسئلة على المشاركات والتي تمحورت حول مسيرتهن الكتابية والمعوقات التي اعترضت طريقهن.

واختتمت الأمسية بتكريم المشاركات من قبل إدارة النادي الأدبي.