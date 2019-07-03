اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالنور التخصصي

هيفاء الأمير

نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية ممثلة بلجنة الفعاليات فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019م بمستشفى النور التخصصي وبرعاية مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات ، وبمشاركة عدة أقسام داخلية وجهات خارجية حيث اشتملت الفعالية على معرض تعريفي وتوعوي حول التعريف بأضرار المخدرات ومتعاطيها وتعريف الأسر المشاركة بالفعالية على العلامات الدالة حال تعاطي أحد أفرادها لا قدّر الله ، وذلك لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وكيفية العلاج منها وشارك برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة بمعرض تعريفي ضمن الفعالية .

وأوضح مدير المستشفى أن إقامة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي ضمن إطار جهود وزارة الصحة للتوعية بأضرار المخدرات وأهمية الدور الوقائي والأمني والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء