نجود علي أشاد زوار حديقة أبها الجديدة مساء اليوم بحديقة أبها الجديدة جمال المكان والطبيعة والتنوع الترفيهي. وذكر بعض الزوار القادمين مناطق مختلفة بأن الحديقة اختلفت عن الأعوام الماضية ورأينا تنوع واضافة كبيرة اشتملت على المقاهي والمطاعم وتشغيل الملاهي الترفيهية بأسعار مخفضة للغاية. Advertisements فيما أشاد الشباب والشابات في الألعاب في أر الإلكترونية والتي تعيش الواقع الافتراضي معها والتي تعد الوحيدة المتوفرة على مستوى المنطقة. فيما أكدت بعض السيدات بأن الحديقة موقع مميز بوجود الجلسات المطلة وذات الخصوصية على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها، ولعل ما جعلنا نزورها وجود صالة التسوق والملاهي و المسابقات والألعاب الترفيهية المتنوعة داخل الحديقة، إضافة إلى أسعار التذاكر المخفضة والمعقولة والتي تتوفر في مواقع بيع التذاكر داخل ممرات الحديقة . وقدم الزوار والأهالي الشكر والتقدير والعرفان إلى شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوار حديقة أبها الجديدة في إشادة بالمكان والتنوع والفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.