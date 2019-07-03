كشفت مايكروسوفت عن التفاصيل الأولية حول ما سيتضمنه تحديث ويندوز 10 الرئيسي القادم هذه السنة، لكن الأهم من ذلك هو الطريقة التي سترسله فيها ليكون أسرع وأقل عبئاً على المستخدم.
لن يحمل التحديث الرئيسي الثاني لهذه السنة 19H2 الكثير من المستجدات، بل سيكون هناك تحسينات في الأداء ومزايا خاصة للشركات وتحسينات في الجودة، ومن المتوقع إطلاقه للمستخدمين النهائيين في سبتمبر.
الأهم هو أن مايكروسوفت ستتبع طريقة جديدة في إرسال التحديث ليبدو أكثر على أنه مثل التحديثات الدورية الشهيرة، بدلاً من تحديث رئيسي كبير الحجم ويستغرق وقت طويل في التنزيل والإعداد. بالتالي سيتم إرسال التحديث الرئيسي على دفعات يتم تجميعها معاً لتكون بالنهاية كتحديث رئيسي.
هذه الطريقة الجديدة ستكون متاحة لمن لديهم حالياً تحديث مايو 2019. وإن أردت تجربة الطريقة الجديدة اليوم أصبحت متاحة للمنضمين لبرنامج تجربة ويندوز حيث بدأت مايكروسوفت بإرسال التحديث الرئيسي الثاني وذلك لاختبار طريقة نشر التحديث بدون أن يحمل أية مزايا جديدة.
التدوينة مايكروسوفت سترسل تحديث ويندوز 10 الكبير القادم بسرعة وأقل إزعاج ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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