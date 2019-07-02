الإمارات تنفي مُلكية الأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا

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"الخليج 365" من أبوظبي: نفت دولة الإمارات ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا، مجدّدة التزامها الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح في ليبيا.

وأكدت "إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي" في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".

وأكد البيان الذي اطلعت ""الخليج 365"" على نسخة منه، "التزام الإمارات بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة".

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وحثّت الإمارات على "خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وزعمت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة الماضي، أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اكتشفت اربعة صواريخ "غافلين" في قاعدة استخدمها مقاتلون تحت قيادة حفتر.

وزعمت الصحيفة أن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه "قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008".