وفاة نجل حاكم الشارقة في لندن

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نصر المجالي: فجعت الإمارات برحيل الشيخ خالد نجل عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي توفي بشكل مفاجىء يوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

ونعى ديوان حاكم الشارقة وفاة الشيخ خالد (39 عاما)، وجاء في النعي أن الفقيد توفي في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات في بيان لها نعيا من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ىل نهيان، للشيخ خالد بن سلطان القاسمي داعيا لع بالحمة وان يمنح الله عائلته الصبر والسلوان وحسن العزاء.

كما عبر سفير المملكة المتحدة في ابوظبي باتريك مودي عن تعازيه الحارة لأمير الشارقة ولآل القاسمي ودولة الامارات بوفاة الشيخ خالد القاسمي.

وهذا هو النجل الثاني الذي يفقده اشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي كان فقد نجله الاكبر (محمد) لعام 1999.

بيان النعي

وفي الآتي نص بيان ديوان حاكم اشارقة:

"بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

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ويتقدم ديوان حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد و ذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الشيخ خالد، هو صاحب علامة الأزياء الرجالية البارزة (قاسمي هوم) التي أطلقها العام 2008 في لندن التي كان انتقل للعيش فيها وهو في سن التاسعة حيث تلقى تعليمه في مدرسة تونبريدج المرموقة في مقاطعة كنت.

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

ودرس المرحوم الشاب الشيخ خلد اللغة الفرنسية والإسبانية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قبل أن ينتقل إلى درجة الهندسة المعمارية ومدرسة الفنون الوسطى سانت مارتينز.

شهرة عالمية

وكان الشيخ خالد افتتح متجر علامة الأزياء الشهيرة في المملكة المتحدة في حي (سوهو) العريق بفنونه وترثه الثقافي منذ مئات السنين، وطارت شهرة المتجر عبر العالم وعرضت ازياؤه في أسابيع الموضة في لندن وباريس والشرق الأوسط.

ونقلت وسائل اعلام بريطانية منشورات نعي اشادت بالشيخ خالد، من بينها بيان نعي به من مؤسسته الخاصة التي اشارت الى اهتمامه الشديد وحساسيته الخاصة واهتمامه بالقضايا الاجتماعية والسياسية ، خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقته المتوترة أحيانًا مع الغرب.

وقالت: "كان هدفه هو خلق عالم مليء بالمنتجات المتقنة الصنع والمليئة بالنغمات الثقافية والاجتماعية والسياسية لإعلامها وإلهامها".

وأضافت:"لقد فقد عالم التصميم فيلسوفًا وفنانًا رائعًا، ونطلب احترام خصوصية الأسرة والفريق والعلامة التجارية في هذا الوقت العصيب".