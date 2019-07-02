دبي - بواسطة محمد فارس جديد التطبيقات على أندرويد: LaunchBoard لفتح أي تطبيق بلمسة واحدة © Tech World قدمت بواسطة

تطبيق LaunchBoard أحد التطبيقات الجديدة لنظام أندرويد على قوقل بلاي، وقبل أن نتطرّق للفكرة والمميزات القادمة معه، ننصح وبشدّة تجربته.

عمومًا، يمتلأ متجر الأندرويد بالتطبيقات المفيدة، والتي يُمكِن معها أي مستخدم الاستفادة منها بشأن أو بآخر، أحد هذه التطبيقات هو تطبيق LaunchBoard .

على أي حال، يمكننا تعريف هذا التطبيق، بأنه البديل الأمثل لفكرة “أدراج التطبيقات”، سواء الدرج الافتراضي أو القادم مع تطبيقات اللانشر الكثيرة.

وذلك من خلال توفير التطبيق لـ لوحة مفاتيح مُدمجة تهدف إلى تسريع تشغيل التطبيقات المُثبتة والوصول إليها بسرعة.

حيث يُمكن وضع أيقونة لوحة المفاتيح من على الشاشة الرئيسية، وبمجرد فتحها يمكنك كتابة أوّل حرف للتطبيق المراد الوصول إليه.

بعد ذلك ستظهر لك جميع التطبيقات التي تبدأ بهذا الحرف.

على سبيل المثال، قم بكتابة حرف “w” من خلال لوحة المفاتيح القادمة مع التطبيق.

ومباشرة سيظهر لك كل تطبيق مُثبت على هاتفك يبدأ بهذا الحرف، والمثال نفسه على حرف “g” حيث سيؤدي مثلًا إلى عرض تطبيقات Gmail وما إلى ذلك.

شيء آخر يُوفّرة تطبيق LaunchBoard، وهو عبارة عن تطبيق مُصغّر “ويدجت” يتم وضعه على الشاشة الرئيسية، بحيث مباشرة يمكنك كتابة أوّل حرف للتطبيق وسيظهر لك فورًا.

فضلًا عن خيار تثبيت التطبيقات المُفضّلة والتي يَكثُر فتحها، وذلك من خلال كتابة اسم التطبيق أولًا، ومن ثم الضغط عليه باستمرار، لتظهر أيقونة مُنبثقة، من هناك اختر تثبيت التطبيق كمفضلة.

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وبعد الانتهاء، وعند الضغط على أيقونة التطبيق، ستظهر التطبيقات المُفضّلة في السطر الأعلى.

أخيرًا، تطبيق LaunchBoard متاح للتحميل بشكل مجاني على متجر قوقل بلاي، على أن يتضمّن عناصر شراء داخلية مختارة.

وحاليًا، بعض الهواتف الحديثة تأتي بأدوات التطبيق بشكل افتراضي، ولكن للعمل مع الهواتف الأقدم فلابد من تجربة التطبيق وتحميله.

والفيديو أدناه يُوضّح لك بالضبط طريقة العمل معه وكيفية الاستفادة من مزاياه.

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التدوينة جديد التطبيقات على أندرويد: LaunchBoard لفتح أي تطبيق بلمسة واحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.