دبي - بواسطة محمد فارس Uno Calculator: تطبيق جديد يقوم بإحضار آلة حاسبة ويندوز 10 إلى جهاز أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

تطبيق Uno Calculator يعُود الفضل له في إحضار آلة حاسبة ويندوز 10 على أي جهاز أندرويد.

على أي حال، ليس هناك أي نقص في تطبيقات الآلة الحاسبة في متجر قوقل بلاي، وفي الأساس أي هاتف ذكي وبغض النظر عن نظام التشغيل، يأتي بأداة الآلة الحاسبة بشكل افتراضي.

ولكن هناك بعض المستخدمين يشعرون بالنقص جرّاء هذه التطبيقات، وبنفس الوقت هناك مجموعة قليلة من تطبيقات الآلة الحاسبة تكون شاملة بكافة المقاييس.

تطبيق Uno Calculator إحداها، والذي يُعدّ محطّة قوية لجميع الاحتياجات المتعلقة بالحسابات.

والأهم من كل ذلك، تطبيق Uno Calculator هو أحد التطبيقات التي تجعل آلة حاسبة ويندوز 10 متاحة لمستخدمي أندرويد.

بالتالي، يستخدم هذا التطبيق كود المصدر المفتوح والخاص بتطبيق آلة حاسبة مايكروسوفت,

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عمومًا، فيما يخص المزايا القادمة معه، يُتيح لك Uno Calculator استخدام أدواته للمعادلات المعقدة ويسمح بتحويلات بين مجموعة واسعة من وحدات القياس.

وكما هو الحال مع الآلة الحاسبة في ويندوز 10، باستخدام القائمة الجانبية في التطبيق يمكنك القيام بالآتي:

تحديد نوع الآلة الحاسبة “عادية، علمية، مبرمج”.

الوحدة المطلوب تحويلها.

كما ويمكن أيضًا استخدام التطبيق في الوضع الأفقي الذي يعرض على اليمين علامات التبويب مع تاريخ الحسابات التي أجريت ومحتويات الذاكرة.

بالنسبة للقياسات الأخرى، فهو يُتيح لك قياس الحجم ودرجة الحرار والسرعة وأكثر من ذلك بكثير.

أخيرًا، تطبيق Uno Calculator متاح للتحميل على متجر قوقل بلاي مجّانًا وبدون أي عمليات شراء داخلية.

وأجدر بالإشارة، ما زال التطبيق قدي التطوير، لذا قد يعترضك بعض الأخطاء والمشاكل وحتى يُمكن أن يكون هناك بعض الإضافات مستقبلًا وتحديدًا عند اطلاق الاصدار الرسمي.

التدوينة Uno Calculator: تطبيق جديد يقوم بإحضار آلة حاسبة ويندوز 10 إلى جهاز أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.