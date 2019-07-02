شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العامة للكهرباء الليبية: ظلام تام في مدن المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة العامة للكهرباء الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن خروج وحدتى توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة تسبب في حدوث إظلام تام بالمنطقة الجنوبية وعزلها عن التغذية.
وأوضحت الشركة فى بيان صحفى أن الوحدتين الغازيتين "الأولى والخامسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بإجمالي قدرة 270 ميجاوات" خرجتا عن الخدمة، ما أدى إلى عزل المنطقة الجنوبية بالكامل وفقدان التغذية على المنطقة وحدوث إظلام تام.
وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة تشغيل الوحدتين وإعادة التيار الكهربائى إلى المنطقة الجنوبية.
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