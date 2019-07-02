إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب شاب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط مخيم شعفاط شماليّ القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب، بعد إصابته بالرصاص الحي، دون تفاصيل.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة حتى الساعة 19.40 تغ.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد مدينة القدس مواجهات في عدة مناطق، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا في قرية العيسوية وسط المدينة المحتلة، يبلغ من العمر (20 عامًا).

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