اختتام فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي بأبوظبي‎

أبوظبي / الخليج 365

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، اختتام فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي الذي يضم 9 دول بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، شهد اليوم اختتام فعاليات التمرين بمشاركة 50 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تُشكل التحالف".

وحاكى التمرين الذي انطلق أمس افتراضية وجود تهديد أمني في بلد ما وكيفية مواجهته كل عبر مجاله سواء فرق التحليل والتكتيك الأمني وإدارة المخاطر والعمليات.

وشاركت به "فرق تكتيكية، ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات من الدول التسع".

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وشمل التمرين "سيناريوهات مفاجئة ونظريات واستراتيجيات أمنية مختلفة وذلك لاختبار جاهزية الفرق الدولية للعمل بشكل مشترك خلال وجود تحديات أمنية".

كما استهدف "تقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك منذ انطلاق التحالف عام 2017".

وتأسس التحالف الأمني الدولي في أبوظبي عام 2017 ويعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات، وفق ما يعرف بنفسه.

ويضم حالياً تسع دول هي الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا والبحرين والمغرب وإسبانيا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.