اليمن.. #الجيش يحقق تقدما إستراتيجياً في جبهة المزرق بـ #صعدة

الخليج - واس

حققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي اليوم تقدمًا إستراتيجياً في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعـدة شمالي اليمن.

وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// “إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزةً تقدما إستراتيجياً في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة”.

وأضاف القدسي “أن الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الانقلاب الحوثية”.

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وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.