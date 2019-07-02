نائب وزير الخارجية السوري: استعادة إدلب عامل أساسي لعودة الاستقرار

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دمشق — سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية على أصغر خاجي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو / تموز.

وأضاف المقداد: "عملية مكافحة الإرهاب في إدلب مستمرة وتتم بموجب خطة موضوعة بشكل دقيق".

وتابع: "عودة إدلب إلى حضن الوطن هي العامل الأساسي لعودة الاستقرار إلى تلك المنطقة".

كما طالب المقداد مجلس الأمن الدولي بأن يعي خطورة الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وقال إن "سوريا مستعدة دائما لرد الصاع صاعين، إلا أنه يجب التنبه أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس تصعيد".

واستطرد: "يجب على العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة أن تعي خطورة مثل هذه التطورات، لأن سوريا لن تسكت عن حقها".