دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تعلن رسمياً عن هاتف iQOO Neo بقدرة بطارية 4500 mAh وسعر يبدأ من 261 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo اليوم عن أحدث إصدارت الشركة المتوسطة iQOO Neo الذي يأتي بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش، كما يضم بطارية بحجم 4500 mAh، وكاميرة خلفية ثلاثية، حيث ينطلق النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 261 دولار.

يضم هاتف iQOO Neo شاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش ونتوء القطرة في الشاشة، مع أبعاد 90.0%، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 845 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع نظام تشغيل Android Pie.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف Sony IMX363 بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا عرض واسعة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً يعد هاتف iQOO Neo أحد إصدارات هذا العام المميزة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع تقنية مميزة في تصميم الهاتف، كما يدعم الهاتف تجربة ألعاب 4D مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي تدعم إدراك مشاهد الألعاب في الوقت الفعلي.

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ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 22.5W لدعم شحن الهاتف حتى 50% في 30 دقيقة فقط.

مواصفات هاتف Vivo iQOO Neo

شاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش ونتوء القطرة في الشاشة، مع أبعاد 19.5:9، ودقة عرض 1080 في 2340 بيكسل بجودة Full HD بلس

رقاقة معالج Snapdragon 845 ثماني الأنوية، مع كرت الشاشة Adreno 630

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت

يدعم اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9

مستشعر سوني IMX363 بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.79، وتقنية دمج 2 بيكسل في نقطة واحدة، فلاش LED، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزاوية عرض واسعة 108 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، مستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير

كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 157.69 في 75.2 في 8.51مم، مع وزن 196 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، Wi-Fi 802.11 ac، البلوتوث 5، GPS، منفذ USB C

بطارية بقدرة 4500 mAh، تقنية الشحن السريع مع شاحن 22.5W

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Vivo iQOO Neo بألوان الأسود والأرجواني، بسعر يبدأ من 261 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف، على أن ينطلق للبيع في أسواق الصين في 8 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تعلن رسمياً عن هاتف iQOO Neo بقدرة بطارية 4500 mAh وسعر يبدأ من 261 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.