الوسيط الإثيوبى للسودان يحث المجلس العسكرى والمعارضة على إجراء محادثات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الوسيط الإثيوبى للسودان محمود درير اليوم الثلاثاء المجلس العسكرى الانتقالى وجماعات المعارضة فى السودان على إجراء محادثات مباشرة غدا الأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة. وقال درير خلال مؤتمر صحفى في الخرطوم إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادى الذى من المقرر أن يقود البلاد.

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