إسرائيل تعتقل طفلا فلسطينيا في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، طفلاً فلسطينيًا، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية العيسوية، وسط القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الطفل محمد داوود محمود (15 عاما) من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

وفجر السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 19 فلسطينيا على الأقل في العيسوية، بعد يومين من اقتحام نفذته في البلدة، استشهد خلاله الشاب محمد عبيد (20 عامًا).

وأدى استشهاد "عبيد" إلى مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.