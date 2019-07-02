"غريفيث" يزور الإمارات في إطار جولة لمناقشة السلام في اليمن

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء، في أبوظبي بمسؤولين في دولة الإمارات، في إطار جولة لمناقشة عملية السلام في اليمن.

وقال "غريفيث" في حسابه على "تويتر"، إنه التقى اليوم بالوزير أنور قرقاش والوزيرة ريم الهاشمي لمناقشة السير قدماً في عملية السلام في اليمن.

وأضاف "غريفيث" أنه ناقش مع الوزيرين أيضا "الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية استوكهولم".

وتابع المسؤول الأممي "التزام الامارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا".

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ويأتي هذا اللقاء غداة لقاء غريفيث، في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في البلاد.

وسيزور المبعوث الأممي ضمن جولة سلطنة عمان التي من المحتمل فيها بقيادات من جماعة الحوثي، إضافة لمسؤولين في السلطنة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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