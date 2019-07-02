مسيرة طلابية جزائرية تحتفل باستقالة رئيس البرلمان

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

خرج آلاف الطلاب، الثلاثاء، في مسيرات بالعاصمة الجزائرية ومدن أخرى، رفضًا لاستمرار رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، واحتفالًا باستقالة رئيس البرلمان، معاذ بوشارب.

رصد مراسل الخليج 365 تجمع قرابة 2000 طالب في ساحة الشهداء وسط العاصمة، قبل أن يتحول التجمع إلى مسيرة.

سار الطلاب عبر شارع العربي بن مهيدي، وصولًا إلى ساحة البريد المركزي، ثم الجامعة المركزية الحكومية، وزاد عددهم إلى حوالي خمسة آلاف، ورفع الكثير منهم أعلام الجزائر ولافتات.

ورددوا هتافات تتوعد بالخروج بقوة يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو/ تموز، الذي يصادف الاحتفال بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا، عام 1962، وهي الجمعة العشرين منذ بداية الحراك الشعبي، في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وهتف الطلاب المحتجون: "في 5 جويلية (يوليو) نخرجوا ﭬـاع (سنخرج جميعا)".

كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح لخضر بورقعة، أحد قدماء محاربي ثورة التحرير، الذي سجن قبل أيام، عقب تصريحات حادة بشأن الجيش.

وأودع لخضر بورقعة الحبس المؤقت، بعد سماعه من طرف قاضي التحقيق في تهمتي "إهانة هيئة نظامية، والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش وقت السلم".

ونسبت وسائل إعلام محلية، قبل أيام، تصريحات إلى بورقعة هاجم فيها الجيش، واصفًا إياه بـ"الميليشيا" منذ تأسيسه عام 1962، بعد الاستقلال.

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ولوحظ تواجد لافت لعناصر وعربات الشرطة على طول خط المسيرة، وخاصة في ساحة البريد المركزي، لكنها لم تتدخل.

كما لوحظت مظاهر احتفالية للطلاب لحظة سماعهم بخبر تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، معاذ بوشارب، وهو مطلب شعبي، منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، استقالة بوشارب، بعد أسابيع من معركة برلمانية مع نواب حزبه (جبهة التحرير الوطني) وكتل نيابية أخري.

وردد الطلاب أن أحد "الباءات" (بوشارب) انتهى، وبقي اثنان من "الباءات"، وسط تصفيق من المشاركين في المسيرة.

ودعا المحتجون إلى استقالة كل من الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي، وتشكيل لجنة مستقلة تشرف وتنظم وتراقب وتعلن نتائج الانتخابات.

كما خرج طلاب في مسيرات بمدن بجاية وتيزي وزو والبويرة بمنطقة القبائل (وسط).

وتحولت مسيرات طلاب وأساتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كل ثلاثاء، منذ بداية الحراك الشعبي، الذي أجبر بوتفليقة (82 عامًا) على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

ويوجد نحو 1.5 مليون طالب، و60 ألف أستاذ جامعي، في 106 جامعات بالجزائر، كلها حكومية ومنتشرة عبر محافظات البلد العربي الـ48، بحسب بيانات رسمية نهاية 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.