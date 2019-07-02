الحوثيون يتحدثون عن 21 هجومًا بطائرات مسيرة على السعودية في شهرين

مأرب / علي عويضة / الخليج 365

المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع قال:

- قد تتوسع عملياتنا لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع..

- طيران التحالف العربي نفذ 834 غارة في مختلف المحافظات اليمنية خلال الشهرين الماضيين..

قال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 21 هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف عسكرية سعودية خلال الشهرين الأخيرين، وهو مالم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الرياض.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء سبأ الخاضعة للجماعة، أن "إجمالي عمليات سلاح الجو المسير خلال الشهرين الماضيين 36 عملية منها 15 عملية بالاشتراك مع المدفعية".

وأوضح أن "21 عملية لسلاح الجو المسير استهدفت منشآت عسكرية سعودية أو تستخدم لأغراض عسكرية خلال الشهرين الماضيين".

وأردف "سريع" أن "10 عمليات لسلاح الجو المسير استهدفت مطار أبها، و7 عمليات على مطار جيزان، و3 عمليات على مطار نجران وعملية على قاعدة خميس مشيط"، رغم تأكيد السلطات السعودية على أن المطارات منشآت مدنية.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

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وأشار "سريع" إلى أن طيران التحالف العربي نفذ 834 غارة في مختلف المحافظات اليمنية خلال الشهرين الماضيين.

وشدد على أنه "لن يتوقف استهداف المنشآت العسكرية السعودية إلا بتوقف العدوان"، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

وهدد "سريع" بأنه "قد تتوسع عملياتنا لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع".

وتابع: "بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافاً حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الإستراتيجية لدى العدو على منشآت وأنابيب النفط".

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.