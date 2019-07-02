وفاة أحد أبرز دبلوماسيي قطر ومخضرميها السياسيين.. الشيخ #أحمد_بن_سيف_آل_ثاني

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي، الشيخ “أحمد بن سيف بن أحمد آل ثاني”، الذي يعد أحد أبرز رجال الدبلوماسية بالبلاد، ومن أوائل المؤثرين في وزارة الخارجية، عن عمر ناهز الـ73 عاما.

والدبلوماسي الراحل هو والد كل من الشيخ “سيف بن أحمد آل ثاني”، مدير الاتصال الحكومي ورئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية بقطر، والشيخ “محمد بن أحمد آل ثاني”، ووالد الشيخة “علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني”، الممثلة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة.

ويعد الشيخ الراحل من أبرز الذين خدموا الدبلوماسية القطرية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، ومن أوائل الرواد الذين كان لهم حضور مؤثر في هذا الميدان، ووصفته الصحافة القطرية بـ”رجل الدبلوماسية”.

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ويعد الشيخ “أحمد”، من أوائل الدبلوماسيين في قطر؛ حيث عمل بصفته أول سفير ودبلوماسي لبلاده في لندن من عام 1972 وحتى عام 1990.

وعمِل الدبلوماسي الراحل، مع بقية الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الخارجية منذ 1972، في بناء الدبلوماسية القطرية وتمثيل الدولة عالميا.

ولخبرته وحنكته السياسية بقِي الراحل يحتفظ بمناصب مهمة داخل الدولة.