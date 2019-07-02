تداول: نتوقع تدفقات مالية بـ50 مليار دولار خلال 2019

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، إنه من المتوقع أن تتراوح التدفقات المالية للسوق خلال العام 2019 بين 40 إلى 50 مليار دولار (150 إلى 187.5 مليار ريال).

وأوضح الحصان في كلمته بالتقرير السنوي لتداول للعام 2018، أن تلك التدفقات ستكون نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وأضاف أن النصف الثاني من عام 2019، سيشهد تطوراً جوهرياً يتمثل في إعلان “تداول” تدشين سوق المشتقات المالية وذلك بإطلاق “عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية” كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية.

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وأكد أن “تداول” ستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية ورفع الكفاءة وتحسين البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من عمليات الإدراج والمستثمرين، وخاصة المستثمرين الأجانب.

وحسب البيانات المتوفرة في، بدأت مرحلة انضمام السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في مارس الماضي حيث تم تنفيذ 3 مراحل لانضمام السوق لمؤشر “فوتسي راسل”، وتنفيذ مرحلة واحدة لانضمام السوق لمؤشر “إم إس سي آي” ومؤشر “إس آند بي داو جونز”.

وخلال النصف الثاني من العام الجاري، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لانضمام السوق لمؤشر “إم إس سي آي” في أغسطس القادم، كما سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة للانضمام لفوتسي، والمرحلة الثانية للانضمام لمؤشر “إس آند بي داو جونز” في سبتمبر القادم.

يشار إلى أن نسبة ملكية الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين في السوق السعودي وصلت إلى 7.45% بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بـ4.70% بنهاية العام 2018.