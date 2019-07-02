شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل التونسى يبحث مع مسؤولة أممية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب ميشال كونينكس، سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب و التصدي لجرائم غسل الأموال.

وأوضحت وزارة العدل التونسية - في بيان اليوم - أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على دعم التنسيق وتعزيز القدرات و تطوير التقنيات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب لمزيد من إحكام المراقبة على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.