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وزير العدل التونسى يبحث مع مسؤولة أممية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب ميشال كونينكس، سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب و التصدي لجرائم غسل الأموال.

 

وأوضحت وزارة العدل التونسية - في بيان اليوم - أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على دعم التنسيق وتعزيز القدرات و تطوير التقنيات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب لمزيد من إحكام المراقبة على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

 

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