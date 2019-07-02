شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى قيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى حسام عيسى السفير المصرى بالخرطوم، أمس الاثنين، السفير إبراهيم طه أيوب، القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية.

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وأكد السفير خلال المقابلة على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وإنتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق. وأوضح السفير أن مصر لن تألو جهدا لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد.

من جانبه، تناول السفير إبراهيم طه أيوب التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليا بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، حيث أكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السودانى الشقيق وأهداف ثورته العظيمة.