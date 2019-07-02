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موريتانيا تشارك فى القمة الاقتصادية العربية البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 تشارك موريتانيا في القمة الاقتصادية العربية البريطانية المقررة يوم غد الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا موريتانيًا برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين غادر نواكشوط متوجهًا إلى لندن للمشاركة في أعمال القمة.

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ويشارك في أعمال هذه القمة عدد من رجال المال والأعمال والمسؤولين في مجالات الاستثمار، وتنظم غرفة التجارة العربية البريطانية القمة، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبشراكة ودعم دائرة التجارة البريطانية، والغرف التجارية البريطانية.

 

وأكدت الإذاعة الموريتانية أن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين سيقدم خلال القمة عرضًا حول فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا والتحسينات المتواصلة لمناخ الأعمال، كما سيجري لقاءات مع عدد من رجال المال والأعمال البريطانيين والعرب فضلًا عن لقاء رئيس مجلس الأعمال البريطاني الموريتاني.

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