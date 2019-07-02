شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: أولوياتى تحسين الوضع الاقتصادى وأمن لبنان "خط أحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن ارتياحه لـ "التجاوب الكبير" بين مختلف القوى السياسية في البلاد، لحل المشكلة التي ترتبت على الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الجبل قبل يومين، مشددا على أمن لبنان بالنسبة له هو "خط أحمر".

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وقال الحريري - في مؤتمر صحفي ظهر اليوم - إن نصاب الاجتماع الذي كان مقررا أن يجري لمجلس الوزراء، اكتمل بحضور أعضاء الحكومة، غير أنه قرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق "حتى يتم تنفيس الاحتقان السائد حاليا في البلاد ويأخذ القضاء مجراه"، معربا عن أسفه وأسف الحكومة لسقوط الضحايا في الاشتباكات التي جرت في الجبل.

وشدد الحريري على أن الأولوية بالنسبة للمواطنين اللبنانيين في الوقت الحالي، ليس الخطابات السياسية التصعيدية، وإنما تحسين الأوضاع الاقتصادية.