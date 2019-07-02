شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يؤكد الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية ، وذلك على هامش ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية، بحسب بيان وزارة الإعلام السعودية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد الجبير على قوة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها الجبير، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول الجبير مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية الهامة.