شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بنواكشوط تشيد بنجاح انتخابات موريتانيا الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى موريتانيا، عن ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التى أجريت فى 22 يونيو 2019، مهنئة الرئيس المنتخب محمد ولد الغزوانى وكافة الشعب الموريتانى.

وأضافت السفارة على صفحتها الرسمية، أن هذه الانتخابات الهامة، التى سمحت بالانتقال السلمى للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيًا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيًا، تمثل نقطة تحول فى تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا هاما للديمقراطيات الأخرى فى أفريقيا والعالم العربى.

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ولفتت السفارة فى نواكشوط، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب غزوانى وحكومته الجديدة فى إطار العديد من مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا.

وأشارت السفارة إلى التزام كل المرشحين للرئاسة بتعزيز الوحدة الوطنية والحوار، مشجعة الرئيس المنتخب غزوانى وكذلك جميع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدنى الموريتانى على العمل سوياً بهذه الروح للنهوض بمصالح الشعب الموريتانى.