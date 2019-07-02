الصحة العالمية: اليمن خالية تماما من داء "الفيل"

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، خلو اليمن رسميا من مرض الفيل المعروف علميا بـ "الفيلاريات" اللمفاوي.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر، إن اليمن استوفت معايير التخلص من داء الفيلاريات اللمفاوي وباتت خالية منه تماما بحلول العام الجاري 2019.

وعزت المنظمة القضاء على المرض، إلى جهود السلطات المحلية والمانحين. مشيرة أنه كان يهدد ما يقرب من 120 ألف يمني، منذ مطلع الألفية الثانية.

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وداء الفيلاريات اللمفي، والمعروف بين الناس بداء "الفيل"، هو أحد الأمراض المدارية المُهمَلة.

وتحدث العدوى عندما تنتقل الطفيليات الفيلارية إلى الإنسان عن طريق البعوض، وعادة ما تكتسب العدوى في مرحلة الطفولة، وتسبب ضررا غير ظاهر في الجهاز اللمفي.

واعتبرت الصحة العالمية في وقت سابق المرض، كأحد أقدم الأمراض المدارية المهمَلة وأكثرها إنهاكا، وينجم عن ديدان طفيلية من فصيلة الديدان المدورة من الفيلاريات التي تسري إلى البشر عن طريق البعوض من جنس الباعض والأنوفيلي والزاعج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.