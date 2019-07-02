غرينبلات يطالب السلطة الفلسطينية بالعودة للمفاوضات

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اعتبر مساعد الرئيس الأمريكي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، إن من العار على السلطة الفلسطينية، عدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، إذا أراد الشعب الفلسطيني ذلك.

وقال غرينبلات في كلمة في مؤتمر هرتسليا، الذي ينظمه معهد السياسات والاستراتيجية (خاص): "على السلطة الفلسطينية أن تعود إلى الطاولة (المفاوضات)، وإذا ما وجدها الشعب الفلسطيني مهمة، وواصلت السلطة الفلسطينية رفض العودة إلى الطاولة للحديث عنها مع الإسرائيليين فالعار عليها، إنهم يفوتون فرصة تاريخية وهم يضرون بشعبهم وأملي هو ألا يفجروا هذه الفرصة".

وترفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات، نظرا لرفض إسرائيل وقف الاستيطان بالضفة الغربية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد نشرت الشهر الماضي الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وعرضت الخطة مشاريع بقيمة 50 مليار دولار أمريكي على مدى 10 سنوات يستثمر نصفها في الأراضي الفلسطينية والباقي في مصر والأردن ولبنان.

ولكن، طبقا للخطة التي نشرها البيت الأبيض فإن أكثر من 25 مليار دولار منها، أي نحو نصف قيمتها، ستكون بمثابة قروض.

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ورفضت القيادة والفصائل الفلسطينية الخطة الأمريكية، مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يأتي أولا ليكرس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولكن غرينبلات قال: "نحن نفهم بالكامل أنه لا يوجد شيء اسمه السلام الاقتصادي".

وأضاف: "الرئيس (ترامب) هو داعم كبير جدا لإسرائيل، ولكنه في نفس الوقت يريد مساعدة الفلسطينيين".

وكانت القيادة الفلسطينية قد أوقفت الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ قرر ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولاحقا لهذا القرار، قام الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأوقف كل أشكال المساعدات المالية للفلسطينيين بما في ذلك مساعدات ضخمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالتوازي مع إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ودمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس بالسفارة الأمريكية الجديدة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة في العامين الماضيين، إنه يرفض "صفقة القرن" لأنها تُسقط مواضيع القدس واللاجئين والحدود ولا تتضمن مبدأ حل الدولتين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.