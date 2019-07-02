ليبيا.. السراج يبحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية

وليد عبد الله / الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج، الثلاثاء، متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية.

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كما جرى خلال الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها.

وأشاد السراج بشجاعة رجال الجيش الليبي والقوة المساندة في عملية تحرير غريان، كما حيا السراج قيادات المناطق الأخرى ومسؤولي الجبهات والجنود والقوات المساندة على أدائهم البطولي بمختلف المحاور.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

وحسب مراسل الخليج 365، تشهد محاور القتال جنوبي طرابلس هدوءا حذرا وسط تحشيدات من قبل القوات التابعة لحفتر لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، التي فقدتها مؤخرا، وكانت تضم غرفة العمليات الرئيسية لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.