بعد رحلة علاجية بالولايات المتحدة.. هادي يعود إلى الرياض

اليمن/ الخليج 365

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت أكثر من أسبوعين.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن هادي عاد إلى الرياض، بعد اجرائه فحوصات طبية روتينية معتادة، دون تفاصيل.

وكان هادي توجه إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التي سبق وأن خضع في أحد مستشفياتها للعلاج في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتحدثت تقارير حينها عن مشاكل صحية في القلب.

ويقيم الرئيس هادي في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض منذ مايو/ أيار 2015، واقتصرت عودته إلى اليمن في مناسبات قليلة، وكانت آخر زيارة له إلى العاصمة المؤقتة عدن في أواخر يوليو/ تموز العام الماضي.

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