سوناطراك: اندلاع حريق في مصنع للغاز دون أن يؤثر على الإنتاج

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، الثلاثاء، إن الإنتاج لم يتأثر في مصنع للغاز غربي البلاد، اندلع فيه حريق الليلة الماضية، وخلّف جريحين اثنين.

جاء ذلك وفق بيان للشركة ذكرت فيه أن قدرات الإنتاج بمصنع الغاز الطبيعي المسال بمنطقى أرزيو بمحافظة وهران (غرب)، طبيعية، رغم الحريق الذي نشب به.

ولفت البيان عدم وجود خسائر بشرية كبيرة جراء الحادث، باستثناء إصابة شخصين بجروح طفيفة، تم إجلاؤهما إلى مستشفى وهران.

ولم يشر البيان إلى أسباب اندلاع الحريق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.