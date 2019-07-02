بارزاني يشدد على أهمية الأمم المتحدة في تطبيع أوضاع كركوك

أربيل / علي محمد / الخليج 365

شدّد رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق المكلف بتشكيل الحكومة، مسرور بارزاني، الثلاثاء، على أهمية دور الأمم المتحدة في حل قضية تطبيع أوضاع كركوك.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هینیس والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، بحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة، وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتم التأكيد على حل المشكلات على أساس الدستور.

وسلط بارزاني الضوء "على دور الأمم المتحدة في حل المسائل العالقة، ومنها تطبيع أوضاع كركوك وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد بارزاني على أهمية "مراقبة وإشراف الأمم المتحدة على هذه القضايا".

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من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وتحسن العلاقات بين أربيل وبغداد وأكدت دعم الأمم المتحدة لمساعي وبرنامج الحكومة المقبلة في مجال الإصلاح وتسوية الخلافات والقضايا العالقة.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق، لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان.

ومن ثم، إجراء إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم الشمال أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة حالت دون ذلك، فيما يتهم الأكراد بغداد بـ"المماطلة" في تنفيذ المادة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.