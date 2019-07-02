وفاة #خالد_القاسمي نجل #حاكم_الشارقة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عاماً حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وذكر المكتب عبر حسابه في “تويتر”، أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.
وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
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