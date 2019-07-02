صحيفة الخليج الالكترونية حذرت النيابة العامة من العبث المعلوماتي، ونشرت عبر تويتر إنفوغرافيك قالت فيه: “‏كٌنْ واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بالعبث المعلوماتي بالبيانات الخاصة، أو بالشبكة أو بالخدمة المعلوماتية، طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة تحذر: العبث المعلوماتي بالشبكة أو بالخدمة المعلوماتية جريمة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.