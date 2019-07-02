التحالف يكشف تطورات حالة مُصاب السفينة الإيرانية المشبوهة #سافيز

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن المصاب الإيراني الذي نُقل أوائل يونيو المنصرم من السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز” إلى المستشفى يتمتع بالرعاية الطبية المطلوبة، ولا يُلتفت إلى عمله سواء كان بالحرس الثوري أو غيره.

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وأضاف العقيد المالكي وفقاً لـ”الرياض”، أن التعامل مع الموقف جاء انطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة، مشيراً إلى أن قوات التحالف تعاملت بحسب ما يمليه عليها دينها الإسلامي الحنيف، رغم ما تمثل السفينة الإيرانية من تهديد في جنوب البحر الأحمر، وما تمارسه من أعمال عدوانية ضد قوات التحالف ومصالح الشعب اليمني.

الجدير بالذكر أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى نداء استغاثة من السفينة “سافيز” الإيرانية شمال غربي ميناء الحديدة اليمني بمسافة 95 ميلاً بحرياً، يفيد بإصابة أحد أفراد طاقمها، فاستجاب المركز ووجه سفينة للتحالف قريبة من السفينة الإيرانية بالتحرك، والتي قدمت بدورها للمصاب الإسعافات اللازمة ثم جرى إخلاؤه ونقله للمستشفى العسكري بجازان.