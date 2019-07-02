نمو التبادل التجاري بين #السعودية و #اليابان 19%

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية واليابان خلال العام 2018 إلى 38 مليار دولار، مُسجِّلًا نموًّا بلغ 19% مقارنةً بعام 2017.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنَّ الصادرات السعودية شكَّلت الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين، حيث بلغت 33 مليار دولار مقابل خمسة مليارات دولار هي إجمال قيمة الواردات السعودية من اليابان.

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وتصدَّرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافةً إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته، بينما تعد السيارات والآلات ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب والمطاط والأجهزة والمعدات الكهربائية أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان، بحسب البيان.

وحلَّت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية، وبلغت الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في السعودية 130 مشروعًا.

وأكَّدت المملكة -بحسب البيان- أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.