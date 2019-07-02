الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة معلومات عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. ففي الأحساء سجل المرصد أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر ب٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

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