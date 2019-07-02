بالفيديو.. نجاة مالك سيارة من حادث مروع بسبب “ربع متر”

صحيفة الخليج الالكترونية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لطرق جدة.

وأظهر المقطع شخصاً ينجو في اللحظات الأخيرة من اصطدام سيارة مسرعة على الطريق انحرفت عن مسارها قبل أن تصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة أمام منزل.

وأرجع معلقون على المقطع السبب في ذلك إلى السرعة الزائدة لقائد المركبة المتسببة في الحادث، بينما ذهب آخرون إلى أن السبب ربما استخدامه للجوال أثناء القيادة مع عدم وجود مواقف مخصصة أمام المنزل الذي يطل مباشرة على الطريق.

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وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تفاعل معه المغردون مؤكدين ضرورة الانتباه أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة وعدم استخدام الجوالات لتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث.

وأنقذت العناية الإلهية الشخص الذي نجا من الحادث في اللحظات الأخيرة قبل اصطدام السيارة المسرعة به وهو على بعد سنتيمترات عن مسارها.