أمانة عسير تعتمد عربات نظافة جديدة

الخليج - سلمى القحطاني

وفرت أمانة منطقة عسير عربة نظافة يدوية لعمال النظافة وذلك ضمن مبادراتها الإنسانية لحماية العاملين من أشعة الشمس وتقلبات الجو.

وتأتي هذه المبادرة لتسهيل مهام عمال النظافة، خاصة في فصل الصيف لوقايتهم من حرارة الشمس وكذلك الأمطار.

و جاءت هذه المبادرة الإنسانية بحرص و توجيه من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لتسهيل عمل تلك الفئة .

وتستخدم عربة النظافة اليدوية من قبل العامل في نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين حيث تحتوي على مظلة للوقاية من أشعة الشمس وكذلك حاوية لجمع النفايات و تتميز بخفة وزنها للعمالة الراجلة .

وتم تجهيز العربة بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء مراعاة لسهولة حركتها من قبل عامل النظافة، حيث سيتم تعميم استخدامها في جميع البلديات لتشمل مدن و محافظات منطقة عسير .