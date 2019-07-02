بعد هجومها على البشير... حميدتي في زيارة رسمية إلى إريتريا

وتوجه حميدتي إلى إريتريا في زيارة رسمية تستغرق يومين، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.

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وقالت صفحة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على موقع فيسبوك، إن حميدتي يبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وملفات السلام مع الحركات المسلحة في السودان.

وخلال الفترة الماضية شن وزير الإعلام الإريتري يماني جبر، هجوما على نظام الرئيس السابق عمر البشير، وقال إن نظام البشير في السودان اتبع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة في المنطقة وتسببت في أضرار بالغة بالسودان ووحدته.

واتهم الوزير المتحدث باسم الحكومة، في بيان، نظام البشير بدفع جنوب السودان إلى اختيار الانفصال وإدامة المشكلات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق وغيرها من المناطق في السودان، بحسب صحيفة "كوش نيوز" السودانية.

كما اتهم البيان النظام السابق بالتسبب في إضعاف الأحزاب السياسية وتقسيمها، وإفقار السودان وإدخاله في أزمة اقتصادية.

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وقال إن "النظام المخلوع في السودان سعى إلى تثبيت نظام فاسد عمل على إيواء الإرهابيين من القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن دعمه حركة الجهاد الإريتري الذين تم تدريبهم في أفغانستان والحركات الإرهابية الأخرى ضد ليبيا وتشاد ومصر".

وأضاف أن نظام البشير جعل السودان نقطة انطلاق للتحالفات الإقليمية المدمرة في تأجيج النزاعات الإقليمية وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وتسبب إغلاق الحدود بين البلدين في معاناة الكثير من المواطنين عقب صدور قرار في 5 يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعلان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حالة الطوارئ في هذه المنطقة الحدودية.

والشهر الماضي أعلن السودان وإريتريا اتفاقهما على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.