حكومة الإمارات تعتمد 122 نشاطا اقتصاديا للأجانب بنسبة تملك تصل لـ 100%

القاهرة — سبوتنيك. وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاطا اقتصاديا بالدولة، للتملك بنسبة تصل لغاية 100 بالمئة للأجانب".

وأوضح نائب رئيس الإمارات، أن نشاطات شملت قطاعات مختلفة، مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتجارة الالكترونية، والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها، ستكون مفتوحة بنسبة 100 بالمئة للاستثمار الأجنبي.

وأكد بن راشد، أن الحكومات المحلية للإمارات ستقوم بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب الظروف، لافتا إلى أن هدف الحكومة الاتحادية هو "التحفيز والتنشيط والتسهيل".

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وشدد على أن غاية حكومة الإمارات تكمن في فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، واستقطاب مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وكذلك "ترسيخ تنافسية عالمية لاقتصاد الإمارات الوطني".

وأعلنت حكومة الإمارات، في 20 أيار/مايو الفائت، إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية؛ كما أحدثت تغييرات في نظام تملك الأجانب في الدولة، يسمح لهم بالتملك الكامل للشركات.

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100 في المئة، ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات، لهم ولجميع أفراد أسرهم.

وعلاوة على ذلك، سيتم منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات، للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكافة العلماء والمبدعين.