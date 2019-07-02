شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ الغزوانى بمناسبة انتخابه رئيساً لموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبعث رئيس البرلمان العربي برقية تهنئة اليوم الثلاثاء للرئيس الموريتاني، بارك له فيه على الثقة الكبيرة التي حظى بها من الشعب الموريتاني في استحقاق دستوري هام أظهر عزيمة الشعب الموريتاني القوية في استكمال مسيرته الديمقراطية الناجحة والمضي قُدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، التي تعكس التطورات الإيجابية التى تشهدها موريتانيا.
كما عبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته بأن الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني - ومن خلال رئاسته لموريتانيا - لن يدخر جهداً في تعزيز التضامن العربي وتمتين العلاقات العربية العربية ضد كل من يحاول المساس بالأمن القومي العربي، ودعم قضايا الأمة العربية في المحافل الإقليمية والدولية لما موريتانيا من ثقل ومكانة بارزة في إفريقيا والعالم العربي.
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