شكرا لقرائتكم خبر عن السبسى يعود لممارسة مهامه بعد الشفاء.. ويجرى اتصالا هاتفيا برئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى ممارسة مهام عمله بعد شفائه من الوعكة الصحية التى ألمت به الأسبوع الماضى، والتى دخل على اثرها العناية المركزة لتلقى العلاج.

وبدأ السبسى أعماله بإجراء اتصالًا هاتفيًا، برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وجرى الاتصال الهاتفى وفق ما ذكره الناطق الرسمى باسم رئيس البرلمان حسان الفطحلى فى تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أثناء إشراف الناصر على اجتماع رؤساء الكتل المنعقد صباح اليوم فى مقر المجلس بباردو.

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وأبلغ الناصر لرئيس الجمهورية، وفق الفطحلى تحيات رؤساء الكتل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.

ويتواصل اجتماع رؤساء الكتل للنظر فى نقطتين تتعلق الأولى بالتوافق على أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد استعدادا للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء لانتخاب أعضاء هذه الهيئة، فى حين تتعلق النقطة الثانية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وكان رئيس تونس غادر أمس الاثنين المستشفى العسكرى بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.