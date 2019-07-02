شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع عربى مشترك لمتابعة الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة الدول العربية ( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية) اليوم،الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وذلك على مدى يومي 2- 3 يوليو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرح الوزير مفوض دكتور جمال الدين جاب الله مدير إدارة البيئة والاسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية رئيس الاجتماع " بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورته العادية الـ 29 التى انعقدت بتاريخ 15 ابريل 2018 فى الظهران بالمملكة العربية السعودية بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربى الاستراتيجى للصحة والبيئة (2017-2030)، والذى أكدت فقرته الثالثة على: "تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها ، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذى انعقد بتاريخ 2 مارس 2017 بخصوص هذا الموضوع .

وأضاف فى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع ان اجتماع اليوم خصص لمناقشة أليات الاطار المؤسسي الانجع لخلق جهاز وطنى محلى فى كل دولة عربية يجمع الوزارتين المعنيتين بالصحة والبيئة وكذلك الجهات الأخرى المعنية بالصحة والبيئة، مؤكدا ان السؤوال المطروح هو كيف يمكن مرافقة الدول العربية فى وضع هذا الاطار المؤسسى حتى يسهل علينا تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وكذلك الخطط التنفيذية للصحة والبيئة.

وقال إن الدول بدأت تطلب احتياجات من المنظمات المعنية لمساعدتها لوضع استرتيجيتها على المستوى الوطنى، موضحا انه بهذه النقلة النوعية المبتكرة نبدأ تجميع قطاعى الصحة والبئية فى قطاع واحد مستدام ومشترك يعمل بمجهود واحد وبميزانية واحدة.

ورداً على سؤال بشأن مردود مثل هذه الألية المشتركة على خطط التنمية المستدامة فى قطاعى الصحة والبيئة ؟ قال جاب الله ان قضايا الصحة والبيئة متشابكة والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة متطابقة، وبهذا العمل نوحد الجهود ويكون هناك متابعة وتقدم محرز ومؤسسي لقياس مدى التنفيذ الصحيح لى ارض الواقع.

وطالب جاب الله برصد موازنة موحدة فى الموازنات الوطنية للدول العربية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من اجل التنفيذ الجيد لهذة الاستراتيجية التى اقرتها القمة العربية فى الظهران بطلب من مجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب .

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ومن جانبه، قال سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ان الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود وهى الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والتخلص الامن من المخلفات الطبية والادوية منتهية الصلاحية وكذلك المنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة.

واضاف في تصريح له على هامش الاجتماع ان البنود تتناول استعراض قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية فى دورتها 29 بالظهران بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030) وكذلك القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب.

ويستعرض الاجتماع عرض يقدمه مركز انشطة البيئة بمنظمة الصحة العالمية ،والمكتب الاقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب اسيا حول نتائج الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة وتقرير عالم خال من التلوث ومساهمة القرارات الصادرة عن الجمعية في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

ويستعرض الاجتماع الصيغة النهائية للألية والمصفوفات المقترحة من قبل الامانة الفنية المشتركة للمنتدى الوزارى العربى للصحة والبيئة، ومناقشة الخطوات التى اتخذتها الدول العربية الاعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030).

كما يستعرض الاجتماع سبل تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر في دورته العادية 47 التي عقدت في مارس 2017 بشأن موضوع التخلص الامن من المخلفات الطبية والادوية منتهية الصلاحية .

ويناقش الاجتماع التحضير للمنتدى الوزارى العربي للصحة والبيئة للاتفاق على مشروع جدول الاعمال للمنتدى وموعد ومكان انعقاده.