تقنية طبية جديدة لتصوير الأمراض في دبي

بدأ القطاع الصحي في دبي إدخال تقنية جديدة، هي الأحدث في العالم، لتصوير الأعضاء الداخلية للجسم وتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي.
وقال متخصصون وفقا لموقع 24 إن "التقنية الجديدة تختصر زمن تصوير أعضاء الجسم ليصبح 4 دقائق، في حين كان يستغرق الامر نحو ساعة سابقاً".
ولفتوا إلى إن "هذه التقنية تسمح بتصوير حالات مرضية، كان يصعب خضوعها للتصوير الاشعاعي سابقا مثل حالات عدم انتظام ضربات القلب".
وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي الدكتور مهيمن عبد الغني إن "التقنية الجديدة " Magnetom Vida 64 XT"، هي جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي العالي الجودة".
وأوضح أنه أول جهاز رنين مزود بـتقنية BioMatrix، وهي نظام ذكاء اصطناعي يتكيّف تلقائياً مع الإختلافات التشريحية البشرية والفيزيولوجية وخصائصها مع المستشعرات والتصحيح التلقائي لإعطاء صورة عالية الجودة حتى مع حركة المريض، أثناء تنفسه أو في الحالات الحرجة.
وتتيح التقتية الجديدة تلبية الطلب المتزايد على التصوير بالرنين المغناطيسي في دبي و الإمارات، و كذلك القدرة على تنفيذ مجموعة كاملة من الفحوصات الروتينية أو المعقدة لكل المرضى.
وتابع عبد الغني "أن التصوير العالي الدقة يعني أنه يمكن لأخصائي الأشعة تقديم معلومات قيمة و أساسية للأطباء لإختيار العلاج المناسب لكل مريض في كل مرة".
وقال إن "جهاز الرنين الجديد سوف يستقبل المرضى خلال العام الجاري، وسيتمكن مستشفى الزهراء دبي من خدمة حالات مرضية كانت تعتبر غير مناسبة سابقا لفحوصات الرنين المغناطيسي بسبب مشاكل عدم انتظام ضربات القلب، زيادة الوزن أو أي من المشاكل الصحية التي تمنعهم من الخضوع لعمليات الفحص".
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