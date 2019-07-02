في الصيف .. بشرتك تحتاج إلى هذا الكريم

تحتاج البشرة في فصل الصيف إلى كريم ذي مواصفات خاصة للعناية بها وحمايتها جيداً من المخاطر والأضرار المحتملة.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن البشرة تحتاج في الصيف إلى كريم عناية خفيف وغني بمواد الترطيب، نظراً لأنها سرعان ما تتعرض للجفاف بسبب أشعة الشمس والماء.

وينبغي أن يشتمل كريم العناية أيضاً على فلتر للأشعة فوق البنفسجية لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة بفعل الأشعة فوق البنفسجية والأمراض الجلدية الناجمة عن تلفيات البشرة بفعل أشعة الشمس.

كما أكدت هوبر على أهمية العناية بالعين والشفاه، نظراً لأن البشرة في هاتين المنطقتين أكثر نحافة. ولهاذ الغرض ينبغي استخدام كريم عيون ومستحضر عناية بالشفاه يحتويان على مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

ومن المهم أيضاً إجراء تقشير للبشرة من وقت لآخر، نظراً لأن العرق يجعل البشرة أكثر عُرضة لانسداد المسام والشوائب والبثور.