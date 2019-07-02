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© AFP 2019 / ANWAR AMRO
وتابع الحريري: "دستورنا يضمن الحريات، والأمن خط أحمر".
وأضاف: "كلنا منفتحون كي نجد الحلول، ونطلب من الإعلام عدم تضخيم الأمور، نافيا أن يكون وزراء "تكتل لبنان القوي" عطلوا نصاب جلسة مجلس الوزراء، ومؤكدا أنه هو من ارتأى تأجيلها لتنفيس الاحتقان.
وكان وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب، قال إنه تعرض لمحاولة اغتيال، في منطقة جبل لبنان الجنوبي.
وأدى الهجوم إلى سقوط قتيلين وجريح، وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن"موكب الوزير صالح الغريب تعرّض ﻹطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.
وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه منطقة جبل لبنان الجنوبي توترا كبيرا على خلفية جولة كانت مقررة لوزير الخارجية جبران باسيل أثارت اعتراض معارضيه، لا سيما في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي عمد مناصروه إلى قطع عدد من الطرقات احتجاجا على الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من سعد الحريري بعد إطلاق نار على وزير لبناني في الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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