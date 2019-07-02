المقداد محذرا إسرائيل: لا تطمئنوا فقد تغير دمشق طريقتها في الرد مستقبلا

طهران —سبوتنيك. وقال المقداد إن على إسرائيل ألا تطمئن، إذ قد تغير دمشق طريقتها في الرد مستقبلا.

وأضاف المقداد أن سوريا ترد على الاعتداءات الإسرائيلية في كل مكان من خلال الانتصار في الميدان على أدواتها.

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وتعرضت عدة مناطق سورية، بعيد منتصف ليل الأحد، لعدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية، مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين.