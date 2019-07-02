نائب "العسكري" السوداني يتوجه إلى إريتريا في زيارة رسمية‎

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

توجه نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، إلى إريتريا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيسها أسياس أفورقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.

ووفق البيان، من المقرر أن يبحث "حميدتي" العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، كما سيتطرق إلى ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.

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