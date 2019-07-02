توجه نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، إلى إريتريا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من رئيسها أسياس أفورقي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.
ووفق البيان، من المقرر أن يبحث "حميدتي" العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، كما سيتطرق إلى ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.
يتبع // الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب "العسكري" السوداني يتوجه إلى إريتريا في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.